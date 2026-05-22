Balades découvertes Baie de Goulven et Bourg de Plounéour Trez Place Saint Pierre Plounéour-Brignogan-plages

Plounéour-Brignogan-plages

Balades découvertes Baie de Goulven et Bourg de Plounéour Trez

Place Saint Pierre BOURG DE PLOUNEOUR-TREZ Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Des balades commentée par un amoureux de Plounéour-Brignogan-Plages: J C KERDRAON. Une découverte pédestre de cette baie de Goulven et de ses environs. Plusieurs dates cet été

– le 17-07

– le 23-07

– le 13 août

Balade commentée Bourg de Plounéour-Trez le 4/08 .

Place Saint Pierre BOURG DE PLOUNEOUR-TREZ Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 73 85 14 58

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English :

L’événement Balades découvertes Baie de Goulven et Bourg de Plounéour Trez Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-20 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne