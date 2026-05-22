Balades découvertes Baie de Goulven et Bourg de Plounéour Trez Place Saint Pierre Plounéour-Brignogan-plages
Balades découvertes Baie de Goulven et Bourg de Plounéour Trez Place Saint Pierre Plounéour-Brignogan-plages vendredi 17 juillet 2026.
Plounéour-Brignogan-plages
Balades découvertes Baie de Goulven et Bourg de Plounéour Trez
Place Saint Pierre BOURG DE PLOUNEOUR-TREZ Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Des balades commentée par un amoureux de Plounéour-Brignogan-Plages: J C KERDRAON. Une découverte pédestre de cette baie de Goulven et de ses environs. Plusieurs dates cet été
– le 17-07
– le 23-07
– le 13 août
Balade commentée Bourg de Plounéour-Trez le 4/08 .
Place Saint Pierre BOURG DE PLOUNEOUR-TREZ Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 73 85 14 58
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L’événement Balades découvertes Baie de Goulven et Bourg de Plounéour Trez Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-20 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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