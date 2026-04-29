Circuit de Mornay Stage de pilotage GT Bonnat
Circuit de Mornay Stage de pilotage GT Bonnat samedi 26 septembre 2026.
Bonnat
Circuit de Mornay Stage de pilotage GT
Château de Mornay Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Pilotez la voiture de vos rêves lors d’un stage de pilotage sur le circuit Mornay à Bonnat.
Venez vivre une expérience inoubliable avec l’école de pilotage Motorsport Academy. Que vous soyez parfait débutant, fan de voitures sportives ou tout simplement en quête d’adrénaline, le stage de pilotage est conçu pour vous plonger au cœur de l’action. Porsche, Lamborghini, Ferrari, McLaren et bien d’autres … vous n’avez plus qu’à choisir la voiture de vos rêves.
– Stage de pilotage au volant Dès 18 ans pour les titulaires du permis de conduire
– Baptême de pilotage en passager Dès 12 ans
Le 26 septembre 2026 de 9h à 17
https://www.motorsport-academy.fr/stage-pilotage-circuit/mornay/
–> Motorsport Academy .
Château de Mornay Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Circuit de Mornay Stage de pilotage GT
L’événement Circuit de Mornay Stage de pilotage GT Bonnat a été mis à jour le 2026-04-29 par Portes de la Creuse en Marche
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