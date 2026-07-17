Circuit découverte commenté, Ancien séchoir à tabac, Galapian

Informations pratiques

Circuit découverte commenté 19 et 20 septembre Ancien séchoir à tabac Lot-et-Garonne

Visite gratuite, repas payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le samedi matin, participez à un circuit de découverte commenté, suivi d’un repas convivial à 15 euros par personne, sur réservation. L’après-midi, découvrez les gestes d’autrefois en participant à la récolte et à la mise à la pente du tabac.

Le dimanche, profitez librement du circuit de découverte et de l’exposition consacrée à la culture du tabac.

Ancien séchoir à tabac 145 chemin de Caumons, 47190 Galapian Galapian 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 80 00 44 51 L’association des Amis de Galapian a préparé une manifestation d’envergure autour du tabac qui fera date au Confluent. Grâce à cette exposition qui a une vocation pédagogique, vous saurez tout sur la culture du tabac dans le département, une culture qui s’éteint petit à petit mais qui a connu un engouement tel qu’elle a modifié durablement et en profondeur, le sort des familles qui en vivaient.

Le samedi matin, participez à un circuit de découverte commenté, suivi d’un repas convivial à 15 euros par personne, sur réservation. L’après-midi, découvrez les gestes d’autrefois en participant à à…

© Josy Lapeyre