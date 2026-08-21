Circuit découverte des maisons des marchands de vin, Mairie, Davignac

Informations pratiques

Circuit découverte des maisons des marchands de vin 19 et 20 septembre Mairie Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Partez à la découverte du circuit des maisons de marchands de vin lors d’une randonnée de niveau facile, idéale pour une sortie en famille ou entre amis. Ce parcours vous permettra d’explorer le patrimoine architectural et l’histoire viticole du village au fil des anciennes demeures de négociants.

À l’issue de la randonnée, vous pourrez déjeuner sur place au restaurant Chez Nini, situé au cœur du village.

Mairie Mairie de Davignac 19250 Davignac Davignac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Randonnée sur le circuit des maisons des marchands de vin. Niveau facile. Déjeuner sur place possible au restaurant chez Nini au centre du village

©DR