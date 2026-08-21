Circuit découverte du village, Salle des fêtes de Carisey, Carisey

Informations pratiques

Circuit découverte du village 19 et 20 septembre Salle des fêtes de Carisey Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Situé au centre du triangle Chablis/Saint-Florentin/Tonnerre, Carisey mérite que vous y fassiez une halte. Découverte des monuments et des sites les plus intéressants du village et explications de la vie méconnue des personnages qui ont marqué Carisey.

Salle des fêtes de Carisey 2 place de la Mairie 89360 Carisey Carisey 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Situé au centre du triangle Chablis/Saint-Florentin/Tonnerre, Carisey mérite que vous y fassiez une halte. Découverte des monuments et des sites les plus intéressants du village et explications de la…

©Commune de Carisey