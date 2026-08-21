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AGENDA · Carisey

Circuit découverte du village, Salle des fêtes de Carisey, Carisey

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes de Carisey · Carisey

Circuit découverte du village, Salle des fêtes de Carisey, Carisey

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes de Carisey
Adresse
2 place de la Mairie 89360 Carisey
Ville
89360 Carisey
Département
Yonne

Circuit découverte du village 19 et 20 septembre Salle des fêtes de Carisey Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Situé au centre du triangle Chablis/Saint-Florentin/Tonnerre, Carisey mérite que vous y fassiez une halte. Découverte des monuments et des sites les plus intéressants du village et explications de la vie méconnue des personnages qui ont marqué Carisey.

Salle des fêtes de Carisey 2 place de la Mairie 89360 Carisey Carisey 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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©Commune de Carisey

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