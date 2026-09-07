Circuit des 4 clochers 2/4, Église du Haillan, Le Haillan
samedi 19 septembre 2026 · Église du Haillan · Le Haillan
Informations pratiques
Circuit des 4 clochers 2/4 Samedi 19 septembre, 10h45 Église du Haillan Gironde
Visite en accès et horaires libres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Cette visite est incluse dans un circuit de 4 visites des 4 églises de St-Médard en Jalles, le Haillan, le Taillan-Médoc et St-Aubin de Médoc.
Sur chacun des 4 lieux, une équipe accueille, raconte, explique les éléments d’histoire, d’architecture, détaille les vitraux…., et propose jeux et animations pour les enfants et les adultes.
Un carnet de route, adulte ou enfant, accompagne la découverte de cette église et des 3 autres sites du circuit. Les visiteurs qui auront validé les 4 visites du circuit seront gratifiés d’un cadeau !
Église du Haillan Rue Georges Clémenceau, 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0788114037 https://www.facebook.com/groups/683427272291006 La construction de l’église Notre Dame de la Merci a eu lieu entre 1858 et 1863, financée par les paroissiens et par Francisco de Los Heros, qui offrit le terrain. Auparavant le lieu de culte était la petite chapelle Ste Christine, aujourd’hui détruite mais dont certains éléments ont été transférés dans l’église actuelle. Le style est néo-gothique. Trois vitraux sont de l’artiste bordelais Raymond Mirande. Parking de la mairie à proximité, ligne G des bus TBM, arrêt Mairie du Haillan
Cette visite est incluse dans un circuit de 4 visites des 4 églises de St-Médard en Jalles, le Haillan, le Taillan-Médoc et St-Aubin de Médoc.
©Art et culture Églises des Jalles
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