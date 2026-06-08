Circuit des fontaines et lavoirs Place de Verdun Saint-Quay-Portrieux mardi 21 juillet 2026.

Saint-Quay-Portrieux

Circuit des fontaines et lavoirs

Place de Verdun Parc de la Duchesse Anne Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Balade de 6 à 8 km. Départ à 9h30 place de Verdun, à l’entrée du parc de la Duchesse Anne. Gratuit.

amicaledumoulin.com amicale.moulin.saint.michel@gmail.com .

Place de Verdun Parc de la Duchesse Anne Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 50 04

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English :

L’événement Circuit des fontaines et lavoirs Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme