Circuit des fontaines et lavoirs Place de Verdun Saint-Quay-Portrieux
Circuit des fontaines et lavoirs Place de Verdun Saint-Quay-Portrieux mardi 21 juillet 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Circuit des fontaines et lavoirs
Place de Verdun Parc de la Duchesse Anne Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Balade de 6 à 8 km. Départ à 9h30 place de Verdun, à l’entrée du parc de la Duchesse Anne. Gratuit.
amicaledumoulin.com amicale.moulin.saint.michel@gmail.com .
Place de Verdun Parc de la Duchesse Anne Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 50 04
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L’événement Circuit des fontaines et lavoirs Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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