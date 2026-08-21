Circuit des lavoirs, Chapelle de Chanu, Villiers-en-Désœuvre

Informations pratiques

Circuit des lavoirs Dimanche 20 septembre, 08h00 Chapelle de Chanu Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cet itinéraire vous fera découvrir les lavoirs de Chanu et Grez, le long d’un itinéraire d’une heure environ. L’itinéraire peut être suivi à son rythme à tout moment de la journée à l’aide du plan disponible en ligne, et un départ groupé sera proposé à 10h.

Présentation de l’itinéraire et accès au plan : https://villiers-patrimoine.tinycloud.fr/.

Chapelle de Chanu Rue de la commanderie, 27640 Villiers-en-Désœuvre Villiers-en-Désœuvre 27640 Eure Normandie [{« link »: « https://villiers-patrimoine.tinycloud.fr/ »}]

Cet itinéraire vous fera découvrir les lavoirs de Chanu et Grez, le long d’un itinéraire d’une heure environ. L’itinéraire peut être suivi à son rythme à tout moment de la journée à l’aide du plan en…

©Oriane Cébile