Quiz : circuit du jeu de piste, Mairie, Villiers-en-Désœuvre
dimanche 20 septembre 2026 · Mairie · Villiers-en-Désœuvre
Informations pratiques
Quiz : circuit du jeu de piste Dimanche 20 septembre, 08h00 Mairie Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Une boucle familiale semée d’indices : ouvrez l’oeil pour répondre au quiz distribué à la maison des associations et tentez de gagner un prix ! Un départ collectif se fera à 15h (départ depuis la Maison des associations, derrière la mairie).
Itinéraire disponible à la maison des associations et sur le site https://villiers-patrimoine.tinycloud.fr/.
Mairie 12 grande rue, 27640 Villiers-en-Désoeuvre Villiers-en-Désœuvre 27640 Eure Normandie [{« link »: « https://villiers-patrimoine.tinycloud.fr/ »}]
Une boucle familiale semée d’indices : ouvrez l’oeil pour répondre au quiz distribué à la maison des associations et tentez de gagner un prix ! Un départ collectif se fera à 15h (départ depuis la des…
©Oriane Cébile
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