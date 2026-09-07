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Circuit du Lapic, Chemin du Lapic, Lanmeur

samedi 19 septembre 2026 · Chemin du Lapic · Lanmeur

Circuit du Lapic, Chemin du Lapic, Lanmeur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chemin du Lapic
Adresse
29620 Lanmeur
Ville
29620 Lanmeur
Département
Finistère
Tarif
Le départ de cette randonnée a lieu à la maison du patrimoine, 11 rue de Kernitron. Le circuit fait 3km.

Circuit du Lapic 19 et 20 septembre Chemin du Lapic Finistère

Le départ de cette randonnée a lieu à la maison du patrimoine, 11 rue de Kernitron. Le circuit fait 3km.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le circuit du Lapic, de 3km, vous permettra de découvrir les monuments et lieux pittoresques de la commune de Lanmeur : Fontaine de Kériziou, Fontaine de Kernitron, le lavoir de la rue Traon et les panneaux photographiques des cartes postales anciennes.
Un géocaching (balade à l’aide d’un GPS et/ou d’un téléphone équipé d’un GPS) de 8 caches permet de découvrir ce circuit de façon ludique Les Trésors de Lapic téléchargeable via l’application geocaching.com.
Livret Lanmeur

Chemin du Lapic 29620 Lanmeur Lanmeur 29620 Finistère Bretagne https://www.lanmeur.fr/index.php/visiter-lanmeur [{« link »: « https://ulamir-cpie.bzh/file/175519/Livret-Lanmeur.pdf »}] La balade du chemin du Lapic, circuit de 3 km au départ de la maison du patrimoine, fait découvrir les monuments et lieux pittoresques de la commune Plan du circuit mis à disposition sur place.
Le circuit du Lapic vous permettra de découvrir les monuments et lieux pittoresques de la commune de Lanmeur

Fontaine de Keriziou sur le chemin du Lapic

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