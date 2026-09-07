Circuit du Lapic, Chemin du Lapic, Lanmeur

Informations pratiques

Circuit du Lapic 19 et 20 septembre Chemin du Lapic Finistère

Le départ de cette randonnée a lieu à la maison du patrimoine, 11 rue de Kernitron. Le circuit fait 3km.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le circuit du Lapic, de 3km, vous permettra de découvrir les monuments et lieux pittoresques de la commune de Lanmeur : Fontaine de Kériziou, Fontaine de Kernitron, le lavoir de la rue Traon et les panneaux photographiques des cartes postales anciennes.

Un géocaching (balade à l’aide d’un GPS et/ou d’un téléphone équipé d’un GPS) de 8 caches permet de découvrir ce circuit de façon ludique Les Trésors de Lapic téléchargeable via l’application geocaching.com.

Livret Lanmeur

Chemin du Lapic 29620 Lanmeur Lanmeur 29620 Finistère Bretagne https://www.lanmeur.fr/index.php/visiter-lanmeur [{« link »: « https://ulamir-cpie.bzh/file/175519/Livret-Lanmeur.pdf »}] La balade du chemin du Lapic, circuit de 3 km au départ de la maison du patrimoine, fait découvrir les monuments et lieux pittoresques de la commune Plan du circuit mis à disposition sur place.

Le circuit du Lapic vous permettra de découvrir les monuments et lieux pittoresques de la commune de Lanmeur

Fontaine de Keriziou sur le chemin du Lapic