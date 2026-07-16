Circuit : du passé au présent, l’évolution du patrimoine ivryen, Vieil arsenal, Ivry-la-Bataille

Informations pratiques

Circuit : du passé au présent, l’évolution du patrimoine ivryen 19 et 20 septembre Vieil arsenal Eure

Durée 2h30, RDV vieil arsenal.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Selon le thème de cette 43ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine, l’association **Les Marches Normandes** vous propose une visite de la ville à travers d’anciens clichés de monuments et de bâtiments, permettant de découvrir leur évolution au cours du siècle dernier jusqu’à nos jours.

Départ de la visite : Vieil Arsenal d’Ivry-la-Bataille, à proximité de l’église.

Retour au point de départ prévu à 16 h 30.

Vieil arsenal Place de l’église, 27540 Ivry-la-Bataille Ivry-la-Bataille 27540 Eure Normandie 06 44 11 08 31 https://www.ville-ivry-la-bataille.fr/arsenal.aspx Le vieil Arsenal, situé près de l’église, fut construit en 1899 d’après les plans de l’architecte C. Evrard. Il servait aux sapeurs-

pompiers de l’époque et au stationnement du véhicule mortuaire.

En 1973, des transformations ont été effectuées pour recevoir les nouveaux engins motorisés des pompiers.

En 1998, pour son centenaire, une plaque commémorative fut apposée en souvenir d’un pompier qui a donné sa vie pour essayer de sauver un ivryen lors d’un accident dans un four à chaux. En 2013, dans le cadre du réaménagement de la place de l’église, le fronton original a été restauré. A la nuit tombée, ses fenêtres s’illuminent aux couleurs du prestigieux corps qu’il avait accueilli pendant une centaine d’années. Présence de parkings, accès PMR

Selon le thème de cette 43ᵉ édition des Journées européennes du patrimoine, l’association **Les Marches Normandes** vous propose une visite de la ville à travers d’anciens clichés de monuments et…

©Les marches normandes