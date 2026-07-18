Circuit du patrimoine de Rémilly, Commune de Rémilly, Rémilly

Informations pratiques

Circuit du patrimoine de Rémilly 19 et 20 septembre Commune de Rémilly Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rémilly vous invite à un parcours patrimonial à travers ses rues et ses édifices. Vous serez projeté dans le passé de ce village à travers des photos anciennes et dans le présent avec des photos actuelles sous le même angle de vue. Un circuit vous sera proposé qui vous guidera du domaine d’Auguste Rolland au chalet pyrénéen puis à l’ancienne mairie. Deux salles d’exposition, la mairie et la bibliothèque se trouveront sur ce parcours sans compter les autres découvertes de cette petite commune de caractère.

Commune de Rémilly 22 rue Auguste Rolland 57580 Rémilly Rémilly 57580 Moselle Grand Est http://www.remilly.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61579465451071

Rémilly vous invite à un parcours patrimonial à travers ses rues et ses édifices. Vous serez projeté dans le passé de ce village à travers des photos anciennes et dans le présent avec des photos sous…

©mairie de Rémilly