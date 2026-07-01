Concert Reggae Dub Moulin de Rémilly Rémilly
samedi 18 juillet 2026 · Moulin de Rémilly · Rémilly
Informations pratiques
Rémilly
Concert Reggae Dub
Moulin de Rémilly Le Limon Rémilly Nièvre
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Concert Reggae Dub
À partir de 18h Au Moulin de Rémilly.
Taiwan MC (Reggae Dub), Barrio Bembe (Tropical Latino), Les Sœurs Sorcières (Dub Steppa), Luquidstone b2b Cassei (Drum & Bass).
Bar et petite restauration sur place.
Entrée sur adhésion à l’association (5€ pour l’année).
Infos à cafe@le-limon.fr .
Moulin de Rémilly Le Limon Rémilly 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cafe@le-limon.fr
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English : Concert Reggae Dub
L’événement Concert Reggae Dub Rémilly a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Rives du Morvan