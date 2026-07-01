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AGENDA · Rémilly

Concert Reggae Dub Moulin de Rémilly Rémilly

samedi 18 juillet 2026 · Moulin de Rémilly · Rémilly

Concert Reggae Dub Moulin de Rémilly Rémilly

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Moulin de Rémilly
Adresse
Le Limon
Ville
58250 Rémilly
Département
Nièvre
Tarif
5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Rémilly

Concert Reggae Dub

Moulin de Rémilly Le Limon Rémilly Nièvre

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Concert Reggae Dub
À partir de 18h Au Moulin de Rémilly.
Taiwan MC (Reggae Dub), Barrio Bembe (Tropical Latino), Les Sœurs Sorcières (Dub Steppa), Luquidstone b2b Cassei (Drum & Bass).
Bar et petite restauration sur place.
Entrée sur adhésion à l’association (5€ pour l’année).
Infos à cafe@le-limon.fr   .

Moulin de Rémilly Le Limon Rémilly 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   cafe@le-limon.fr

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English : Concert Reggae Dub

L’événement Concert Reggae Dub Rémilly a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Rives du Morvan