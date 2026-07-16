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Circuit : « D’un château à l’autre! », Village de Saint-Urcisse, Saint-Urcisse

dimanche 20 septembre 2026 · Village de Saint-Urcisse · Saint-Urcisse

Circuit : « D’un château à l’autre! », Village de Saint-Urcisse, Saint-Urcisse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village de Saint-Urcisse
Adresse
Place de l'Eglise, 81630 Saint-Urcisse
Ville
81630 Saint-Urcisse
Département
Tarn
Tarif
Gratuit. Sans réservation. Départ place de l'église.

Circuit : « D’un château à l’autre! » Dimanche 20 septembre, 09h30 Village de Saint-Urcisse Tarn

Gratuit. Sans réservation. Départ place de l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Balade patrimoniale et nature autour d’une bastide du XIIIᵉ siècle

  • Historique du village : découverte de la bastide fondée au XIIIᵉ siècle, ses raisons d’implantation, son organisation urbaine innovante et la vie quotidienne de l’époque.

  • Visite du château du XVIIIᵉ siècle : exploration de la cour, des terrasses à l’italienne et des superbes points de vue sur le parc.

  • Traversée commentée du village, suivie d’une balade à travers la campagne vallonnée, aux paysages riches et variés, jusqu’à une ancienne ferme.

  • Pause pique-nique possible dans la cour de la ferme (repas tiré du sac).

  • Reprise de la marche jusqu’au château Les Mauberets (XVIIᵉ siècle), en longeant une bambouseraie, une oseraie et l’étang de Peyrillottes, propice à l’observation de la faune et de la flore.

  • Retour au point de départ (environ 10 km de parcours), avec un dernier arrêt au moulin à vent Les Trusses, témoin de l’activité agricole locale.

  • Apéritif de l’amitié pour clore cette journée conviviale et enrichissante.

Village de Saint-Urcisse Place de l’Eglise, 81630 Saint-Urcisse Saint-Urcisse 81630 Tarn Occitanie 06 80 13 58 50 Parkings à proximité.
Balade patrimoniale et nature autour d’une bastide du XIIIᵉ siècle

© Bourdoncle Nicole

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