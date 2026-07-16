Circuit : « D’un château à l’autre! », Village de Saint-Urcisse, Saint-Urcisse

Informations pratiques

Circuit : « D’un château à l’autre! » Dimanche 20 septembre, 09h30 Village de Saint-Urcisse Tarn

Gratuit. Sans réservation. Départ place de l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Balade patrimoniale et nature autour d’une bastide du XIIIᵉ siècle

Historique du village : découverte de la bastide fondée au XIIIᵉ siècle, ses raisons d’implantation, son organisation urbaine innovante et la vie quotidienne de l’époque.

Visite du château du XVIIIᵉ siècle : exploration de la cour, des terrasses à l’italienne et des superbes points de vue sur le parc.

Traversée commentée du village , suivie d’une balade à travers la campagne vallonnée, aux paysages riches et variés, jusqu’à une ancienne ferme.

Pause pique-nique possible dans la cour de la ferme (repas tiré du sac).

Reprise de la marche jusqu’au château Les Mauberets (XVIIᵉ siècle), en longeant une bambouseraie, une oseraie et l’étang de Peyrillottes, propice à l’observation de la faune et de la flore.

Retour au point de départ (environ 10 km de parcours), avec un dernier arrêt au moulin à vent Les Trusses, témoin de l’activité agricole locale.

Apéritif de l’amitié pour clore cette journée conviviale et enrichissante.

Village de Saint-Urcisse Place de l’Eglise, 81630 Saint-Urcisse Saint-Urcisse 81630 Tarn Occitanie 06 80 13 58 50 Parkings à proximité.

Balade patrimoniale et nature autour d’une bastide du XIIIᵉ siècle

© Bourdoncle Nicole