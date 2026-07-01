Circuit en autonomie : panorama du Câtel, Chemin du catel, Duclair

Informations pratiques

Circuit en autonomie : panorama du Câtel 19 et 20 septembre Chemin du catel Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Au départ du centre-ville de Duclair, un chemin vous emmène jusqu’à un panorama aménagé, d’où vous pourrez observer le va-et-vient du bac qui relie les deux rives du fleuve. Puis vous poursuivrez la balade sur un sentier bucolique avant de rejoindre les quais de Seine.

Chemin du catel Chemin du Catel, 76480 Duclair Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie

Au départ du centre-ville de Duclair, un chemin vous emmène jusqu’à un panorama aménagé, d’où vous pourrez observer le va-et-vient du bac qui relie les deux rives du fleuve. Puis vous poursuivrez la…