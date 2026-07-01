Exposition : Duclair en images, Bords de Seine, Duclair

Informations pratiques

Exposition : Duclair en images 19 et 20 septembre Bords de Seine Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Duclair se dévoile à travers ses paysages, ses lumières et les regards de celles et ceux qui la parcourent.

Avec « Duclair en images », la Ville propose une galerie à ciel ouvert offrant une mosaïque sensible de points de vue le long de la Seine.

Chaque photographie compose un portrait vivant et pluriel du territoire, entre mémoire, émotion et instant capturé.

Bords de Seine Avenue du Président Coty, 76480 Duclair Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie

Duclair se dévoile à travers ses paysages, ses lumières et les regards de celles et ceux qui la parcourent.

©villededuclair