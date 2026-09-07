Circuit : Fontaines de guérison et légendes du pays de Born, Mairie de Gastes, Gastes

Informations pratiques

Circuit : Fontaines de guérison et légendes du pays de Born Dimanche 20 septembre, 09h30 Mairie de Gastes Landes

Gratuit, circuit en voiture personnelle, prévoir un pique-nique. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez pour une journée de découverte en famille à travers le Pays de Born, à la rencontre de fontaines réputées pour leurs vertus, de lieux chargés d’histoire et des légendes qui façonnent l’identité des Landes. Ce circuit commenté, à effectuer en voiture personnelle, vous conduira de Gastes à Parentis-en-Born puis à Biscarrosse, où patrimoine, traditions populaires et récits légendaires se mêlent tout au long du parcours.

Le rendez-vous est fixé à 9h30 sur le parking de la mairie de Gastes, place des Commerces. Le premier arrêt permet de découvrir la fontaine Sainte-Quitterie, traditionnellement réputée pour soulager les maux de tête. Le circuit se poursuit vers l’église Saint-Pierre de Parentis-en-Born, où vous découvrirez la porte des Cagots, l’une des rares portes authentifiées et conservées en France. Après une halte à proximité du lac de Parentis, l’itinéraire rejoint la fontaine Saint-Martin de Biscarrosse, nichée au cœur de la forêt, avant de s’achever par un voyage au cœur des légendes des arbres emblématiques du Pays de Born, comme l’Orme de Biscarrosse ou le chêne de Lüe.

La sortie est gratuite, sur réservation, et s’effectue en voiture personnelle. Prévoir un pique-nique. Fin de la journée vers 17h. Le parcours est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes, à l’exception de l’accès à la fontaine Saint-Martin de Biscarrosse, qui nécessite d’emprunter un chemin sablonneux d’environ 200 m. Des sanitaires sont disponibles au point de départ ainsi qu’à l’aire de pique-nique de la plage de Parentis.

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Fontaines de guérison et Légendes du pays de Born

©ACTA/Wikipedia