Circuit : friche paysagère, Les Nouvelles Coordonnées, Fontaine-l’Abbé

Circuit : friche paysagère Samedi 6 juin, 10h00 Les Nouvelles Coordonnées Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Un parcours qui traverse une forêt pour révéler le bâti de la friche industrielle de Courcelles. Par une série de cadrages et de points d’observation, l’intervention invite à porter attention aux traces de l’architecture productive et à leur inscription dans le paysage.

Les Nouvelles Coordonnées 1084 route de Serquigny, 27470 Fontaine-l’Abbé Fontaine-l’Abbé 27470 Eure Normandie 06 51 97 78 99 Coopérative rurale artistique et culturelle Parking sur place

Un parcours qui traverse une forêt pour révéler le bâti de la friche industrielle de Courcelles. Par une série de cadrages et de points d’observation, l’intervention invite à porter attention aux de…

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