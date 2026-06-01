Visite guidée découverte de la faune et de la flore des Nouvelles Coordonnées, Les Nouvelles Coordonnées, Fontaine-l’Abbé

Visite guidée découverte de la faune et de la flore des Nouvelles Coordonnées Samedi 6 juin, 11h00, 15h00 Les Nouvelles Coordonnées Eure

Durée 1h, prévoir chaussures de marche et tenue adaptée à la météo, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Pour la session 2026 de “Rendez-vous aux jardins”, nous vous invitons à vous joindre à nous pour une visite commentée. Cette visite vous fera découvrir à la fois le site et son histoire, la faune et la flore, et aussi la zone Natura 2000 présentes tout autour de cette ancienne friche industrielle.

Prévoyez des chaussures et une tenue adaptées à la météo.

Les Nouvelles Coordonnées 1084 route de Serquigny, 27470 Fontaine-l’Abbé Fontaine-l’Abbé 27470 Eure Normandie 06 51 97 78 99 Coopérative rurale artistique et culturelle Parking sur place

Pour la session 2026 de “Rendez-vous aux jardins”, nous vous invitons à vous joindre à nous pour une visite commentée. Cette visite vous fera découvrir à la fois le site et son histoire, la faune et…

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