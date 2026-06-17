Circuit guidé entre la vallée du loir et le perche sarthois Loir en Vallée dimanche 5 juillet 2026.

Loir en Vallée

Circuit guidé entre la vallée du loir et le perche sarthois

Loir en Vallée Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-07-06 16:30:00

Date(s) :

2026-07-05

De 10h30 à 16h30

En compagnie de guides conférencières, le matin, vous découvrirez les vitraux de l’église de Ruillé-sur-Loir et de la chapelle de l’ancien couvent des Soeurs franciscaines, Servantes de Marie de La Chapelle-Gaugain. Après une pause pique-nique, le circuit se poursuivra en Perche Sarthois par la visite des vitraux du XXe siècle de l’étonnante église de Vancé, vers 14h15, avant de s’achever par la découverte des verrières contemporaines de l’église de La Chapelle-Huon.

En collaboration avec le Pays d’art et d’histoire du Perche sarthois et les propriétaires.

RDV devant l’église de Ruillé-sur-Loir

Infos pratiques

Circuit en voitures particulières.

Prévoir son pique-nique.

L’art du vitrail En écho à l’exposition Peindre la lumière, le vitrail en Sarthe, 19e 21e siècles, au Mans, les trois territoires labellisés Ville et Pays d’art et d’histoire, Le Mans en poche, Pays du Perche Sarthois et le Pays Vallée du Loir s’associent pour proposer tout un programme de visites d’avril à octobre. .

Loir en Vallée 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 53 22 98 mathilde.estadieu@pays-valleeduloir.fr

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L’événement Circuit guidé entre la vallée du loir et le perche sarthois Loir en Vallée a été mis à jour le 2026-06-17 par CDT72