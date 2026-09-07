Circuit intercommunal autour du patrimoine de la photographie et le patrimoine en péril, Espace loisirs Les Etangs, Saïx

Informations pratiques

Circuit intercommunal autour du patrimoine de la photographie et le patrimoine en péril Dimanche 20 septembre, 09h00 Espace loisirs Les Etangs Tarn

Limité à 60 personnes, gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Comme chaque année, la Communauté de Communes Sor et Agout a le plaisir de participer aux Journées Européennes du Patrimoine en proposant un circuit intercommunal en écho aux thématiques nationales. Pour 2026, la part belle sera ainsi donnée à la photographie et au patrimoine en péril.

« Une photographie, c’est un fragment de temps qui ne reviendra pas » écrivait la photographe belge Martine Franck, nous nous attacherons à travers ce circuit à valoriser l’importance de préserver notre patrimoine à l’instar d’un cliché qui permet de revivre un instant fugace, de le partager et de s’en souvenir à jamais. Après une visite de l’exposition Urbex réalisée par Patigraphia, l’Association Dourgne Patrimoine valorisera son village au travers de cartes postales et de photos des années 1900 tout en exposant des anciens appareils photo et chambres photographiques. Une pause repas sera ensuite proposée en toute convivialité avec un apéro locavore offert, un repas partagé puis un concert « Les routes de la harpe » proposé par l’Association Harpes de Taranis. Nous irons ensuite à Puylaurens, le berceau de la Marianne, pour visiter le Musée Marianne et une exposition photo « un certain regard puylaurentais » sur le patrimoine en péril. La dernière halte nous emmènera à Soual pour imaginer la refection du clocher de l’église Sainte-Sigolène qui sera entreprise à l’automne grâce à la Fondation du Patrimoine, la Ville de Soual et les fonds récoltés par l’association les Amis de Sainte-Sigolène. Nous reviendrons à l’Espace loisirs Les Etangs aux alentours de 18h.

Espace loisirs Les Etangs 550 chemin des héronnières, 81710 Saïx Saïx 81710 Tarn Occitanie 05 63 72 84 84 http://www.communautesoragout.fr [{« type »: « email », « value »: « karine.delzors@communautesoragout.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.65.76.60.73 »}] L’espace loisirs Les Etangs accueille une Réserve Naturelle Régionale avec notamment une colonie de hérons, plusieurs plans d’eau offrent un cadre très agréable de 88 hectares entre Castres et Revel avec des possibilités d’exercer des activités nautiques et sportives. Accès depuis la N126 entre Soual et Saïx (81)

Présence de Parkings avec places réservées aux véhicules électriques

Aménagements pour camping-car

Comme chaque année, la Communauté de Communes Sor et Agout a le plaisir de participer aux Journées Européennes du Patrimoine en proposant un circuit intercommunal en écho aux thématiques nationales. …

©JeanLeblanc