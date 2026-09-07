Circuit-jeu « Allo police secours néolithique j’écoute », Parking à l’entrée de l’Espace naturel régional du Bout du Monde, Aubergenville
samedi 19 septembre 2026 · Parking à l'entrée de l'Espace naturel régional du Bout du Monde · Aubergenville
Informations pratiques
Circuit-jeu « Allo police secours néolithique j’écoute » Samedi 19 septembre, 14h00 Parking à l’entrée de l’Espace naturel régional du Bout du Monde Yvelines
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Panique dans la tribu néolithique des Fortbrut qui appelle au secours : le chef Superbrutos, parti à la recherche d’un louveteau, a disparu depuis 2 jours ! Il faut aller à sa recherche et s’il est blessé, chaque minute compte ! Au fil des recherches, nous ramasserons les plantes comestibles et médicinales qui lui seront utiles et les dégusterons tous ensemble en cuisine pour fêter le sauvetage du chef. Attention : même si l’aventure se déroule durant la préhistoire, vos smartphones pourront vous être utiles pour déchiffrer des codes !
Parking à l’entrée de l’Espace naturel régional du Bout du Monde 32 Boulevard Louis Renault, 78410 Aubergenville Aubergenville 78410 Elisabethville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.iledefrance-nature.fr/sortie/allo-police-secours-neolithique-jecoute/ »}]
Panique dans la tribu néolithique des Fortbrut qui appelle au secours : le chef Superbrutos, parti à la recherche d’un louveteau, a disparu depuis 2 jours ! Il faut aller à sa recherche et s’il est !… mégalithe néolithique
Île-de-France Nature
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