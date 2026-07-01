Circuit : la ville à pied, une déambulation pleine de découvertes !, Hôtel de Ville, Bihorel

Informations pratiques

Circuit : la ville à pied, une déambulation pleine de découvertes ! 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Seine-Maritime

Durée 3h, RDV hôtel de ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 2026, dont l’un des thèmes est « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », la Ville de Bihorel propose une déambulation guidée à la découverte des lieux et espaces qui constituent son patrimoine. Ce parcours invitera les participants à porter un regard renouvelé sur des sites parfois méconnus, témoins de l’histoire locale et de l’évolution du territoire.

Au fil de la promenade, les visiteurs seront amenés à découvrir comment ce patrimoine a traversé le temps, quels défis menacent aujourd’hui sa préservation et quelles initiatives permettent de le faire vivre et de le transmettre aux générations futures. Entre mémoire, résilience et réinvention, cette visite offrira l’occasion de questionner notre rapport au patrimoine et d’imaginer collectivement les moyens de le préserver et de le valoriser.

Cette déambulation constituera ainsi un moment privilégié pour redécouvrir Bihorel à travers les traces de son passé, les enjeux de son présent et les perspectives de son avenir.

Hôtel de Ville 48 rue d’Étancourt, 76420 Bihorel Bihorel 76420 Seine-Maritime Normandie 02 35 59 56 34 https://www.bihorel.fr/ Un bâtiment administratif élégant et accessible, symbole de la vie citoyenne et du dynamisme de la commune de Bihorel.

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 2026, dont l’un des thèmes est « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », la Ville de Bihorel propose une déambulation guidée à la à…

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