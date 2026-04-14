Circuit ludique « La vue » dans le parc de l’abbaye Samedi 6 juin, 10h00 Abbaye de Septfontaines Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Les propriétaires de l’Abbaye de Septfontaines et l’association des Amis de Septfontaines vous proposent un circuit ludique dans le parc de l’abbaye autour du thème « La vue ». Après la visite, vous aurez la possibilité de découvrir les 7 escapades coup de coeur de Septfontaines, en présence de l’illustratrice. Il sera possible de profiter d’un moment de détente à la buvette et de déjeuner sur place (repas sur réservation), pour prolonger le moment dans le jardin en fleur de l’abbaye.

Abbaye de Septfontaines Abbaye de Septfontaines, 52700 Andelot-Blancheville, Haute-Marne, Grand Est Andelot-Blancheville 52700 Haute-Marne Grand Est http://www.septfontaines.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-de-l-abbaye-de-septfontaines »}] Cet ancien domaine ecclésiastique de l’ordre prémontré conserve la majeure partie de ses bâtiments conventuels reconstruits au XVIIIe s.

La cour d’honneur, dont l’ordonnancement régulier est souligné d’une fine bordure de buis, est ornée en son centre d’une fontaine XIXe siècle, dont les eaux jaillissantes éclaboussent allègrement le bassin. La sobriété des façades s’adoucit de bouquets de roses anciennes. A l’arrière et sur le côté de l’aile principale, une pièce d’eau avec son île et son petit pont romantique se déverse par une cascade de rocaille dans le ruisseau qui traverse la propriété. Dans les recoins secrets de l’ancien parc, redevenu une vaste prairie, se cachent quelques statues et rocailles moussues. Parking devant l’abbaye

Les propriétaires de l’Abbaye de Septfontaines et l’association des Amis de Septfontaines vous proposent un circuit ludique dans le parc de l’abbaye autour du thème « La vue ». Après la visite, vous la…

© Abbaye de Septfontaines