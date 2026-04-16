Visite Apéro à Andelot Andelot-Blancheville
Visite Apéro à Andelot Andelot-Blancheville samedi 25 juillet 2026.
Andelot-Blancheville
Visite Apéro à Andelot
Rendez-vous à la Mairie Andelot-Blancheville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Tout public
Suivez le guide à la rencontre d’Andelot, village surprenant au Carrefour de l’Histoire… .
Rendez-vous à la Mairie Andelot-Blancheville 52700 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 80 80 chaumont@attractivite52.fr
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English :
L’événement Visite Apéro à Andelot Andelot-Blancheville a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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