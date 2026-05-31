Visite guidée de l’abbaye et conférence, Abbaye de Septfontaines, Andelot-Blancheville

Visite guidée de l’abbaye et conférence Dimanche 20 septembre, 10h00 Abbaye de Septfontaines Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite guidée par la famille propriétaire,

Dégustation commentée de vins d’églises espagnols,

Conférence sur le thème « Le patrimoine en danger »,

Inauguration exposition: 40 ans de travaux à Septfontaines.

Abbaye de Septfontaines 6 route de l’abbaye de septfontaines, 52700 Andelot-Blancheville, France Andelot-Blancheville 52700 Blancheville Haute-Marne Grand Est +33325013419 https://www.septfontaines.fr L’abbaye de Septfontaines naît au début du XIIᵉ siècle. En 1138, elle est confirmée par une bulle du pape et rattachée à l’ordre de Prémontré, que vient de fonder Saint Norbert. Après la Révolution, elle est utilisée comme ferme par ses nouveaux propriétaires, et le domaine est divisé en trois ensembles distincts. La nef de l’église et une partie des bâtiments s’effondrent. L’abbaye retrouve une nouvelle vie en 1886 lorsqu’elle est rachetée par le comte Théodore Ducos, fils du ministre de la Marine de Napoléon III et d’Anne Joly, native de Haute-Marne. Théodore Ducos entreprend une restauration de grande ampleur, tout en ajoutant des bâtiments et éléments architecturaux qui se mêlent harmonieusement au patrimoine ancien. À sa mort, l’abbaye, passe quelque temps dans le domaine public et devient un musée. Mais, à nouveau mal entretenue, elle retourne aux héritiers du comte Ducos. C’est aujourd’hui l’arrière-petite-nièce du comte Ducos qui, avec sa famille, prend soin de l’abbaye.

Visite guidée par la famille propriétaire

©Ministère de la Culture