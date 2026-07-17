Circuit « Maizières au fil de l’eau », Fontaines & lavoirs, Maizières

Informations pratiques

Circuit « Maizières au fil de l’eau » 19 et 20 septembre Fontaines & lavoirs Haute-Marne

Gratuit. Visite libre. Circuit audio-guidé accessible sur Wivisites ou via le QR code affiché au 7 grande rue (salle des fêtes du village)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Suivez le circuit audio-guidé « Maizières au fil de l’eau » accessible sur le site web Wivisites ou via le QR code affiché devant la mairie.

Partez à la découverte des 5 fontaines, des 2 lavoirs, des statues restaurées datant du XVIIe siècle se situant dans l’église, de la chapelle et du parc du château.

Fontaines & lavoirs Grande rue, 52300 Maizières-les-Joinvilles Maizières 52300 Haute-Marne Grand Est 0325049092 http://www.lacduder.com Perchée entre les vallées de la Blaise et de la Marne, la commune de Maizières-lès-Joinville, habitée dès l’époque mérovingienne comme en témoigne la présence d’une ancienne nécropole, conserve les traces de son passé médiéval et religieux.

Dès le XIe siècle, Maizières apparaît dans les écrits. Elle appartenait à des seigneurs tels que Hugues de Maizières, qui fut témoin en 1137 de la donation de Ruetz aux Templiers. Dès le XVIIe siècle, Maizières dépendra d’une seigneurie laïque, gérée par la famille Perrin des Almons. Cette famille occupera l’ancien château fort, remanié au XIXe siècle, et qui subsiste à ce jour.

Mais l’histoire du village s’écrit aussi à travers l’eau. Maizières-lès-Joinville est un village de sources : pas moins de cinq fontaines et deux lavoirs, tous construits à la fin du XIXe siècle dans les fonderies locales, jalonnent le parcours. Ces ouvrages, autrefois essentiels à la vie quotidienne, sont encore alimentés par plusieurs sources qui proviennent de poches d’eau entre des couches de terrain argileux. Ils offrent aujourd’hui un témoignage authentique de la vie d’autrefois.

Le patrimoine religieux n’est pas en reste : l’église paroissiale dédiée à saint Martin, bel édifice du XVIIIe siècle, se distingue par sa nef plafonnée, son chœur couvert de voûtes d’arêtes, et surtout par son clocher-porche pourvu d’un dôme polygonal coiffé d’un lanterneau.

Ses deux lavoirs et ses cinq fontaines ont été coulés dans les fonderies haut-marnaises en 1886.

Suivez le circuit audio-guidé « Maizières au fil de l’eau » accessible sur le site web Wivisites ou via le QR code affiché devant la mairie.

©Mairie de Maizières