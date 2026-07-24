Informations pratiques

Maizières

Journées du Patrimoine Circuit Maizières au fil de l’eau

Fontaines & Lavoirs Maizières Haute-Marne

Tarif : -1 – -1 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Suivez le circuit audio-guidé Maizières au fil de l’eau accessible sur le site web Wivisites ou via le QR code affiché devant la mairie.

De la fontaine de la Grande Rue à l’Escargotière, en passant par les ruelles chargées d’histoire, un parcours libre et accessible vous invite à explorer Maizières-lès-Joinville à votre rythme, au fil d’un patrimoine local aussi discret que remarquable. .

Fontaines & Lavoirs Maizières 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 73 78 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du Patrimoine Circuit Maizières au fil de l’eau Maizières a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne