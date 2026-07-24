Journées du Patrimoine Circuit Maizières au fil de l’eau Maizières
samedi 19 septembre 2026 · Maizières
Informations pratiques
Maizières
Journées du Patrimoine Circuit Maizières au fil de l’eau
Fontaines & Lavoirs Maizières Haute-Marne
Tarif : -1 – -1 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Suivez le circuit audio-guidé Maizières au fil de l’eau accessible sur le site web Wivisites ou via le QR code affiché devant la mairie.
De la fontaine de la Grande Rue à l’Escargotière, en passant par les ruelles chargées d’histoire, un parcours libre et accessible vous invite à explorer Maizières-lès-Joinville à votre rythme, au fil d’un patrimoine local aussi discret que remarquable. .
Fontaines & Lavoirs Maizières 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 73 78 85
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Circuit Maizières au fil de l’eau Maizières a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
À voir aussi à Maizières (Haute-Marne)
- Circuit « Maizières au fil de l’eau », Fontaines & lavoirs, Maizières 19 septembre 2026