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AGENDA · Maizières

Journées du Patrimoine Circuit Maizières au fil de l’eau Maizières

samedi 19 septembre 2026 · Maizières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Fontaines & Lavoirs
Ville
52300 Maizières
Département
Haute-Marne
Tarif
-1 -1 Gratuit Entrée libre

Maizières

Journées du Patrimoine Circuit Maizières au fil de l’eau

Fontaines & Lavoirs Maizières Haute-Marne

Tarif : -1 – -1 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
Suivez le circuit audio-guidé Maizières au fil de l’eau accessible sur le site web Wivisites ou via le QR code affiché devant la mairie.
De la fontaine de la Grande Rue à l’Escargotière, en passant par les ruelles chargées d’histoire, un parcours libre et accessible vous invite à explorer Maizières-lès-Joinville à votre rythme, au fil d’un patrimoine local aussi discret que remarquable.   .

Fontaines & Lavoirs Maizières 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 78 73 78 85 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Circuit Maizières au fil de l’eau Maizières a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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