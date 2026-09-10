Circuit : randonnée à la découverte de l’histoire d’Etoutteville ainsi que ses maisons et sites remarquables, Mairie, Étoutteville

Informations pratiques

Circuit : randonnée à la découverte de l’histoire d’Etoutteville ainsi que ses maisons et sites remarquables Samedi 19 septembre, 14h00 Mairie Seine-Maritime

RDV mairie, 5 à 6 km environ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Partez à la découverte de l’histoire d’Etoutteville au cours d’une randonnée de 5 à 6 km. Cet itinéraire vous permettra de découvrir les maisons et sites remarquables qui témoignent du patrimoine et de l’histoire du village.

Départ à 14h devant la mairie d’Etoutteville.

La randonnée se terminera par un verre de l’amitié offert dans la salle de la mairie.

Mairie 70 rue de la mairie, 76190 Étoutteville Étoutteville 76190 Seine-Maritime Normandie 02 35 56 94 69 [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 56 94 69 »}] À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, partez à la découverte de l’histoire d’Etoutteville au cours d’une randonnée de 5 à 6 km. Cet itinéraire vous permettra de découvrir les maisons et sites remarquables qui témoignent du patrimoine et de l’histoire du village.

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©Commune d’Etoutteville