Circuit : randonnée guidée en forêt d’Andaine, Tour de Bonvouloir, Juvigny Val d’Andaine

Circuit : randonnée guidée en forêt d’Andaine Samedi 19 septembre, 14h30 Tour de Bonvouloir Orne

RDV tour de Bonvouloir, prévoir chaussures de marche, eau et collation, 5km env, durée 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Envie de vivre une randonnée ponctuée d’histoire et de nature ? Suivez notre guide pour une balade commentée au départ de la majestueuse Tour de Bonvouloir, à Juvigny-sous-Andaine, et rejoignez à pied la paisible Chapelle Sainte-Geneviève, nichée en lisière de forêt.

Entre chemins forestiers, clairières et patrimoine ancien, laissez-vous porter par les anecdotes et récits qui jalonnent ce parcours.

De la silhouette élancée de la Tour de Bonvouloir aux légendes associées à Sainte-Geneviève, cette randonnée offre un moment privilégié pour se ressourcer et découvrir la forêt d’Andaine autrement, à un rythme accessible à tous.

Où ? Départ et arrivée Tour de Bonvouloir, Juvigny-sous-Andaine (en forêt d’Andaine)

Quand ? À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Pour qui ? Tous publics (adultes, familles)

À prévoir : Chaussures de marche, tenue confortable, eau et collation

Durée et distance : boucle de 5.1km – durée estimée 2h

Tour de Bonvouloir Juvigny-sous-Andaine, 61140 Juvigny Val d’Andaine Juvigny Val d’Andaine 61140 Juvigny-sous-Andaine Orne Normandie 02 33 37 50 83 https://ccandainepassais.org [{« type »: « email », « value »: « tourisme@signebocage.fr »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@ot-domfront.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://boutique.bagnolesdelorne.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 38 53 97 »}] La tour de Bonvouloir est un des monuments les plus curieux du département de l’Orne. Depuis le début du XIXe siècle, cet ensemble architectural intrigue et attire de nombreux visiteurs. La tour de Bonvouloir, appelée aussi le phare de Bonvouloir au XIXe siècle, est située sur la commune de Juvigny-sous-Andaine, en bordure de la fôret d’Andaine. La tour de Bonvouloir et les bâtiments environnants (ancienne chapelle, colombier et grange) sont les vestiges d’un château bâti à la fin du XVe siècle par un membre de l’entourage de René duc d’Alençon sur une portion de la fôret d’Andaine qui a été défrichée pour permette cette construction. D235 entre Bagnoles-de-l’Orne et Juvigny-sous-Andaine

Envie de vivre une randonnée ponctuée d’histoire et de nature ? Suivez notre guide pour une balade commentée au départ de la majestueuse Tour de Bonvouloir, à Juvigny-sous-Andaine, et rejoignez à la …

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