COURS CO’ 4ème édition BEAULANDAIS Juvigny Val d’Andaine

BEAULANDAIS 16 rue de la Fontaine Juvigny Val d’Andaine Orne
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
2026-06-13
Un spectacle chantant et chanté participatif dans lequel se croisent public, personnes ayant suivies des séances individuelles de chant et la présence, cette année, des chanteuses du groupe UBUNTU Chœur de femmes .
Un moment festif, chaleureux et convivial suivi d’un repas partagé (chacun amène plat et boisson à partager ainsi que ses propres couverts).
1ERE PARTIE Passage de divers chanteurs ayant suivi des séances individuelles ainsi que le public
2EME PARTIE Extrait du spectacle UBUNTU Chœur de femmes
3EME PARTIE Repas partagé .
BEAULANDAIS 16 rue de la Fontaine Juvigny Val d’Andaine 61140 Orne Normandie lesgospelflowers@gmail.com
