COURS CO’ 4ème édition BEAULANDAIS Juvigny Val d’Andaine

COURS CO’ 4ème édition

BEAULANDAIS 16 rue de la Fontaine Juvigny Val d’Andaine Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Un spectacle chantant et chanté participatif dans lequel se croisent public, personnes ayant suivies des séances individuelles de chant et la présence, cette année, des chanteuses du groupe UBUNTU Chœur de femmes .

Un moment festif, chaleureux et convivial suivi d’un repas partagé (chacun amène plat et boisson à partager ainsi que ses propres couverts).

1ERE PARTIE Passage de divers chanteurs ayant suivi des séances individuelles ainsi que le public

2EME PARTIE Extrait du spectacle UBUNTU Chœur de femmes

3EME PARTIE Repas partagé .

BEAULANDAIS 16 rue de la Fontaine Juvigny Val d’Andaine 61140 Orne Normandie lesgospelflowers@gmail.com

English : COURS CO’ 4ème édition

L’événement COURS CO’ 4ème édition Juvigny Val d’Andaine a été mis à jour le 2025-12-04 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne