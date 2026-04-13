Visite libre du jardin, Jardin ethnobotanique de Bonvouloir, Juvigny-Val-d’Andaine

Visite libre du jardin 5 – 7 juin Jardin ethnobotanique de Bonvouloir Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite libre du jardin de 9h00 à 18h00 les 5, 6 et 7 juin 2026.

Jardin ethnobotanique de Bonvouloir Tour de Bonvouloir, 61140 Juvigny-Val-d’Andaine Juvigny-Val-d’Andaine 61140 Orne Normandie 02 33 37 50 83 Le site de Bonvouloir s’étend sur 45,33 hectares, situé en zone rurale éloignée des pôles urbains, au cœur du Parc Naturel Régional Normandie Maine, en lisière de la forêt d’Andaine, réputée pour ses paysages, ses chasses et ses champignons. Le bâti est constitué d’un ensemble de constructions classées Monuments historiques datant de 1485 pour la Tour et jusqu’à la fin du XVIIIe siècle pour les autres bâtiments.

Présence sur site également d’un centre équestre, d’un sentier d’interprétation, d’un étang, d’un bike-park, d’une crêperie, d’un accueil vélo et de vélos en location (à partir de juillet 2026). Parking dont un parking autocariste. Sanitaires.

Visite libre du jardin de 9h00 à 18h00 les 5, 6 et 7 juin 2026.

©CC ANDAINE-PASSAIS S. Langeard