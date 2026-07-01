Circuit : sur le sentier du patrimoine à Roquettes, Place Montségur Roquettes, Roquettes

Informations pratiques

Circuit : sur le sentier du patrimoine à Roquettes Dimanche 20 septembre, 15h00 Place Montségur Roquettes Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Au départ du château, vous découvrirez la passerelle de style Eiffel, le ramier, les vestiges du moulin, la mairie et l’église Saint-Bruno.

Place Montségur Roquettes 1 place Montségur Roquettes 31120 Roquettes 31120 Haute-Garonne Occitanie 06 74 25 48 08 https://arceproquettes.blog4ever.com Balade au départ du château, jardins partagés, passerelle style Eiffel, ramier, moulin, mairie, église. Parking place Montségur

Au départ t du château vous découvrirez la passerelle style Eiffel; le ramier, les vestiges du moulin,la mairie et l’égise saint Bruno

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