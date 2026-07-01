Visite commentée autour d’un retable du XVIIème siècle, Église Saint-Bruno, Roquettes

Informations pratiques

Visite commentée autour d’un retable du XVIIème siècle 19 et 20 septembre Église Saint-Bruno Haute-Garonne

Gratuit pour tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée de l’église Saint-Bruno de Roquettes.

Découvrez son retable double face du XVIIe siècle, ses peintures murales réalisées au pochoir au début du XXe siècle, ainsi que ses vitraux signés Louis-Victor Gesta, datant de 1852.

Église Saint-Bruno 1 rue Clément Ader, 31120 Roquettes Roquettes 31120 Haute-Garonne Occitanie 06 74 25 48 08 http://www.arcep.asso.fr Un retable double face du XVIIe siècle (1611-1650), doré à l’or fin, provenant de l’église Saint-Pierre-des-Chartreux, rue Valade à Toulouse, a été mis en place à Roquettes depuis 1780. Itinéraire à partir de Toulouse : périphérique direction Foix sortie Roquettes.

Visite commentée églis Saint Bruno de Roquettes

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