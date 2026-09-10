Circuit : Verthier au fil de l’histoire, Pont de Verthier, Doussard

Informations pratiques

Circuit : Verthier au fil de l’histoire Samedi 19 septembre, 14h30 Pont de Verthier Haute-Savoie

Une partie de la visite (chemin menant à la Maison Blain), est difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Un voyage dans l’histoire et l’art, ça vous tente ?

L’Eau morte et le lac ont permis le développement de Verthier, un des plus anciens villages qui constituent Doussard.

Le lieu a inspiré les peintres Prosper Dunant et Firmin Salabert.

Le circuit vous permet de remonter au temps où le vieux pont (ISMH) était un péage, où les moulins étaient alimentés par des biefs qui utilisaient la force de l’eau (pas si morte que cela, l’eau !), où le principal moyen de transport pour joindre Annecy était le bateau.

Vous découvrirez aussi la chapelle Notre-Dame-de-la-Nativité (ouverte exceptionnellement au public), le petit patrimoine (bassin, four…) et l’habitat traditionnel constitué notamment de fermes aux toits à 4 pans, ainsi que la Maison Blain (XVème siècle), bel exemple de maison bourgeoise…

Vous avez dit patrimoine architectural ?

Pont de Verthier Route du vieux pont, 74210 Doussard, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Doussard 74210 Les Terriers Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 32 45 99 https://www.archeoviuz.fr https://www.facebook.com/Donjon-des-Seigneurs-de-Faverges-310025115707424/;https://twitter.com/archeo74210 Pont dit vieux pont de Verthier (ISMH) : Le vieux pont de Verthier enjambe l’Eau-Morte par deux voûtes en plein cintre, construites en pierres de taille (calcaire). La pile centrale forme deux becs au milieu du cours d’eau dont un est sans chaperon. Le long d’une culée, un canal en pierre dévie une partie de l’eau vers une ancienne scierie située en aval. Un léger bandeau sommital en marbre de Doussard est coiffé d’un garde-corps métallique.

Un voyage dans l’histoire et l’art, ça vous tente ?

© Amis de Viuz-Faverges