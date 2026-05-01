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Circuit vide maisons Arcis-le-Ponsart

Circuit vide maisons Arcis-le-Ponsart dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Salle communale et chez les habitants exposants

Ville : 51170 Arcis-le-Ponsart

Département : Marne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Arcis-le-Ponsart

Circuit vide maisons

Salle communale et chez les habitants exposants Arcis-le-Ponsart Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Tout public
Le café associatif La Ponsartine organise un circuit vide-maisons ainsi qu’une chasse aux trésors le dimanche 24 mai 2026 à Arcis le Ponsart.
Une exposition d’aquarelles sera aussi proposée en partenariat avec l’association locale Aquar’Elles et Plus .   .

Salle communale et chez les habitants exposants Arcis-le-Ponsart 51170 Marne Grand Est   laponsartine@gmail.com

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English : Circuit vide maisons

L’événement Circuit vide maisons Arcis-le-Ponsart a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne