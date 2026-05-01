Arcis-le-Ponsart

Circuit vide maisons

Salle communale et chez les habitants exposants Arcis-le-Ponsart Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Tout public

Le café associatif La Ponsartine organise un circuit vide-maisons ainsi qu’une chasse aux trésors le dimanche 24 mai 2026 à Arcis le Ponsart.

Une exposition d’aquarelles sera aussi proposée en partenariat avec l’association locale Aquar’Elles et Plus . .

Salle communale et chez les habitants exposants Arcis-le-Ponsart 51170 Marne Grand Est laponsartine@gmail.com

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English : Circuit vide maisons

L’événement Circuit vide maisons Arcis-le-Ponsart a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne