Circuit vide maisons Arcis-le-Ponsart
Circuit vide maisons Arcis-le-Ponsart dimanche 24 mai 2026.
Arcis-le-Ponsart
Circuit vide maisons
Salle communale et chez les habitants exposants Arcis-le-Ponsart Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Tout public
Le café associatif La Ponsartine organise un circuit vide-maisons ainsi qu’une chasse aux trésors le dimanche 24 mai 2026 à Arcis le Ponsart.
Une exposition d’aquarelles sera aussi proposée en partenariat avec l’association locale Aquar’Elles et Plus . .
Salle communale et chez les habitants exposants Arcis-le-Ponsart 51170 Marne Grand Est laponsartine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Circuit vide maisons
L’événement Circuit vide maisons Arcis-le-Ponsart a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne