UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vire Normandie

Circuit : virée dans les années 1950 avec Matthieu, Musée de Vire Normandie, Vire Normandie

samedi 17 octobre 2026 · Musée de Vire Normandie · Vire Normandie

Circuit : virée dans les années 1950 avec Matthieu, Musée de Vire Normandie, Vire Normandie

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Musée de Vire Normandie
Adresse
Square du Chanoine Jean Héroult, 14500 Vire Normandie, France
Ville
14500 Vire Normandie
Département
Calvados
Tarif
RDV musée.

Circuit : virée dans les années 1950 avec Matthieu Samedi 17 octobre, 10h00 Musée de Vire Normandie Calvados

RDV musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00

Visite guidée dans le centre-ville de Vire avec Matthieu Balusson de l’Office de tourisme Pays de Vire I Collines de Normandie, pour (re)découvrir le patrimoine de la Reconstruction.

Musée de Vire Normandie Square du Chanoine Jean Héroult, 14500 Vire Normandie, France Vire Normandie 14500 Calvados Normandie 33231666650 https://www.virenormandie.fr/bouger-a-vire-normandie/culture-et-loisirs/le-musee [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 66 66 50 »}, {« type »: « email », « value »: « accueilmusee@virenormandie.fr »}] Hôtel-Dieu des Augustines, bâtiment du XVIIIe siècle.
Visite guidée dans le centre-ville de Vire avec Matthieu Balusson de l’Office de tourisme Pays de Vire I Collines de Normandie, pour (re)découvrir le patrimoine de la Reconstruction.

© Association des Collectionneurs Virois

À voir aussi à Vire Normandie (Calvados)