Circuit : virée dans les années 1950 avec Matthieu, Musée de Vire Normandie, Vire Normandie
samedi 17 octobre 2026 · Musée de Vire Normandie · Vire Normandie
Informations pratiques
Circuit : virée dans les années 1950 avec Matthieu Samedi 17 octobre, 10h00 Musée de Vire Normandie Calvados
RDV musée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00
Visite guidée dans le centre-ville de Vire avec Matthieu Balusson de l’Office de tourisme Pays de Vire I Collines de Normandie, pour (re)découvrir le patrimoine de la Reconstruction.
Musée de Vire Normandie Square du Chanoine Jean Héroult, 14500 Vire Normandie, France Vire Normandie 14500 Calvados Normandie 33231666650 https://www.virenormandie.fr/bouger-a-vire-normandie/culture-et-loisirs/le-musee [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 66 66 50 »}, {« type »: « email », « value »: « accueilmusee@virenormandie.fr »}] Hôtel-Dieu des Augustines, bâtiment du XVIIIe siècle.
Visite guidée dans le centre-ville de Vire avec Matthieu Balusson de l’Office de tourisme Pays de Vire I Collines de Normandie, pour (re)découvrir le patrimoine de la Reconstruction.
© Association des Collectionneurs Virois
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