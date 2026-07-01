Circuits de visite guidée des bâtiments communaux, Ecole Albanne, Barberaz

Informations pratiques

Circuits de visite guidée des bâtiments communaux Samedi 19 septembre, 10h00 Ecole Albanne Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Circuits de visite des monuments communaux (planning à venir)

Ecole Albanne 8 rue Emile Mariet 73000 BARBERAZ Barberaz 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Circuits de visite des monuments communaux (planning à venir)

Mairie de Barberaz