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AGENDA · Barberaz

Circuits de visite guidée des bâtiments communaux, Ecole Albanne, Barberaz

samedi 19 septembre 2026 · Ecole Albanne · Barberaz

Circuits de visite guidée des bâtiments communaux, Ecole Albanne, Barberaz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ecole Albanne
Adresse
8 rue Emile Mariet 73000 BARBERAZ
Ville
73000 Barberaz
Département
Savoie

Circuits de visite guidée des bâtiments communaux Samedi 19 septembre, 10h00 Ecole Albanne Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Circuits de visite des monuments communaux (planning à venir)

Ecole Albanne 8 rue Emile Mariet 73000 BARBERAZ Barberaz 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Circuits de visite des monuments communaux (planning à venir)

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