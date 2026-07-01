AGENDA · Barberaz
Circuits de visite guidée des bâtiments communaux, Ecole Albanne, Barberaz
samedi 19 septembre 2026 · Ecole Albanne · Barberaz
Informations pratiques
Circuits de visite guidée des bâtiments communaux Samedi 19 septembre, 10h00 Ecole Albanne Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Circuits de visite des monuments communaux (planning à venir)
Ecole Albanne 8 rue Emile Mariet 73000 BARBERAZ Barberaz 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Circuits de visite des monuments communaux (planning à venir)
Mairie de Barberaz