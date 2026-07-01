Visite de l’église « Notre Dame de la Nativité » de Barberaz, Eglise de Barberaz, Barberaz

Informations pratiques

Visite de l’église « Notre Dame de la Nativité » de Barberaz Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Eglise de Barberaz Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Eglise Notre Dame de la Nativité.

Une des plus belles églises du diocèse, : son riche décor est inspiré des peintures murales médiévales.

L’association du Billeret vous propose une découverte en déambulation libre avec possibilité de bénéficier de visites accompagnées.

Eglise de Barberaz 1, route des Gotteland 73000 BARBERAZ Barberaz 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Église Notre Dame de la Nativité.

Son riche décor est inspiré des peintures murales médiévales. 2 parkings situé à 150 mètres environ de part et d’autre du lieu de visite.

Eglise Notre Dame de la Nativité.

© Association du Billeret