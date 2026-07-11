Informations pratiques

Nouzerines

Circuits de visites commentées d’églises

église Saint-Clair Nouzerines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Circuit de visites commentées de trois églises peintes.

Au programme Nouzerines à 14h30, à l’église Saint-Clair peinture murale de Dieu le père portant la tiare.

15h30, Boussac église Sainte-Anne peinture de bergers musiciens.

16h30, Clugnat, église Saint-Martial peintures murales représentant la Crucifixion, le Baptême du Christ, saint Michel terrassant le dragon et croix de consécration peintes. .

église Saint-Clair Nouzerines 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine tourisme@diocese-limoges.fr

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English : Circuits de visites commentées d’églises

L’événement Circuits de visites commentées d’églises Nouzerines a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme