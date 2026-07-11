Circuits de visites commentées d’églises Nouzerines
mercredi 12 août 2026 · Nouzerines
Informations pratiques
Nouzerines
Circuits de visites commentées d’églises
église Saint-Clair Nouzerines Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Circuit de visites commentées de trois églises peintes.
Au programme Nouzerines à 14h30, à l’église Saint-Clair peinture murale de Dieu le père portant la tiare.
15h30, Boussac église Sainte-Anne peinture de bergers musiciens.
16h30, Clugnat, église Saint-Martial peintures murales représentant la Crucifixion, le Baptême du Christ, saint Michel terrassant le dragon et croix de consécration peintes. .
église Saint-Clair Nouzerines 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine tourisme@diocese-limoges.fr
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English : Circuits de visites commentées d’églises
L’événement Circuits de visites commentées d’églises Nouzerines a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme