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AGENDA · Nouzerines

Circuits de visites commentées d’églises Nouzerines

mercredi 12 août 2026 · Nouzerines

Circuits de visites commentées d’églises Nouzerines

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
église Saint-Clair
Ville
23600 Nouzerines
Département
Creuse
Tarif

Nouzerines

Circuits de visites commentées d’églises

église Saint-Clair Nouzerines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Circuit de visites commentées de trois églises peintes.
Au programme Nouzerines à 14h30, à l’église Saint-Clair peinture murale de Dieu le père portant la tiare.
15h30, Boussac église Sainte-Anne peinture de bergers musiciens.
16h30, Clugnat, église Saint-Martial peintures murales représentant la Crucifixion, le Baptême du Christ, saint Michel terrassant le dragon et croix de consécration peintes.   .

église Saint-Clair Nouzerines 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine   tourisme@diocese-limoges.fr

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English : Circuits de visites commentées d’églises

L’événement Circuits de visites commentées d’églises Nouzerines a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme