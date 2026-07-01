Informations pratiques

Schirmeck

Cirk’en rue Rêve encore plus

Parc du Bergopré Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 19:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Spectacle de la compagnie Foehn. Découvrez l’histoire de deux amis d’enfance “Deux danseurs et circassiens explorent les rêves et émotions qui les habitent dans un dialogue corporel entre cirque, danse et manipulation d’objets. Ils retracent ainsi le parcours initiatique de deux amis d’enfance, leurs rencontres et leurs rêves d’ici et d’ailleurs. À travers une esthétique géométrique, le cercle symbolise le portail vers plusieurs univers imaginaires où le jeu est la clé pour les traverser.

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Parc du Bergopré Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 63 80 secretariat@ville-schirmeck.fr

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English :

L’événement Cirk’en rue Rêve encore plus Schirmeck a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche