Cirk’en rue Rococo Schirmeck
mercredi 29 juillet 2026 · Schirmeck
Informations pratiques
Schirmeck
Cirk’en rue Rococo
Parc du Bergopré Schirmeck Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-29 19:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Spectacle par la compagnie Rampante. Découvrez ce bel hommage aux prouesses circassiennes Sans perdre l’humour, ce duo nous invite à travers de diverses techniques du Cirque et de Vaudeville, dans un univers atypique à multiples facettes. Masques, cirque, manipulation d’objets et autres techniques théâtrales donne vie à de nombreuses situations où les personnages ne cessent de nous surprendre. .
Parc du Bergopré Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 63 80 secretariat@ville-schirmeck.fr
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English :
L’événement Cirk’en rue Rococo Schirmeck a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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