Informations pratiques

Schirmeck

Cirk’en rue Rococo

Parc du Bergopré Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-29 19:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Spectacle par la compagnie Rampante. Découvrez ce bel hommage aux prouesses circassiennes Sans perdre l’humour, ce duo nous invite à travers de diverses techniques du Cirque et de Vaudeville, dans un univers atypique à multiples facettes. Masques, cirque, manipulation d’objets et autres techniques théâtrales donne vie à de nombreuses situations où les personnages ne cessent de nous surprendre. .

Parc du Bergopré Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 63 80 secretariat@ville-schirmeck.fr

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English :

L’événement Cirk’en rue Rococo Schirmeck a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche