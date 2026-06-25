Cirque Alexandro à Locquirec Terrain des Sports Locquirec

Informations pratiques

Locquirec

Cirque Alexandro à Locquirec

Terrain des Sports Rue du Terrain des Sports Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08

Le Cirque Alexandro s’installe à Locquirec, au terrain des sports !

Laissez-vous envahir par la magie du lieu et bercer par nos dompteurs, nos trapézistes, nos funambules, nos équilibristes, nos clowns en herbe… C’est un spectacle sans commune mesure auquel vous allez assister et lorsqu’il prendra fin, il ne tiendra qu’à vous que le rêve se poursuive ! Alors, faites de beaux rêves, mais des rêves de Cirque bien sûr !

Le Cirque Alexandro Klising intervient dans les écoles, collèges et lycées de Bretagne pour des projets pédagogiques autour du cirque.

Réservations à la billetterie du cirque. .

Terrain des Sports Rue du Terrain des Sports Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 6 50 72 70 60

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English :

L’événement Cirque Alexandro à Locquirec Locquirec a été mis à jour le 2026-06-25 par OT BAIE DE MORLAIX