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Cirque Place du Fronton Bidache

Cirque Place du Fronton Bidache

Cirque Place du Fronton Bidache dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Place du Fronton

Adresse : Parking de la place

Ville : 64520 Bidache

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Bidache

Cirque

Place du Fronton Parking de la place Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 11:00:00
fin : 2026-04-26 11:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Profitez de l’escale du nouveau cirque international.   .

Place du Fronton Parking de la place Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 

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English : Cirque

L’événement Cirque Bidache a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays Basque

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