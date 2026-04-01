Cirque Place du Fronton Bidache
Cirque Place du Fronton Bidache dimanche 26 avril 2026.
Bidache
Cirque
Place du Fronton Parking de la place Bidache Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 11:00:00
fin : 2026-04-26 11:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Profitez de l’escale du nouveau cirque international. .
Place du Fronton Parking de la place Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cirque
L’événement Cirque Bidache a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Bidache (Pyrénées-Atlantiques)
- Escape Game Château de Gramont Bidache 25 avril 2026
- Visite du château de Gramont Bidache 25 avril 2026
- Concert La Musicale Bidache 25 avril 2026
- Concours de piano Salle des fêtes Bidache 26 avril 2026
- Visite du château de Gramont Bidache 29 avril 2026