Bidache

Concert La Musicale

Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Musique d’harmonie.

Première partie par les jeunes musiciens de l’école de musique de Peyrehorade

Deuxième partie l’Harmonie d’Aspremont. Différentes pièces jouées autour d’anecdotes footballistiques de coupe du Monde.

Buvette sur place. .

Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

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English : Concert La Musicale

L’événement Concert La Musicale Bidache a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Pays Basque