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Concert La Musicale Bidache

Concert La Musicale Bidache

Concert La Musicale Bidache samedi 25 avril 2026.

Ville : 64520 Bidache

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0

Bidache

Concert La Musicale

Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Musique d’harmonie.
Première partie par les jeunes musiciens de l’école de musique de Peyrehorade
Deuxième partie l’Harmonie d’Aspremont. Différentes pièces jouées autour d’anecdotes footballistiques de coupe du Monde.
Buvette sur place.   .

Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 

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English : Concert La Musicale

L’événement Concert La Musicale Bidache a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Pays Basque

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