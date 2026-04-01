Concert La Musicale Bidache
Concert La Musicale Bidache samedi 25 avril 2026.
Bidache
Concert La Musicale
Bidache Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Musique d’harmonie.
Première partie par les jeunes musiciens de l’école de musique de Peyrehorade
Deuxième partie l’Harmonie d’Aspremont. Différentes pièces jouées autour d’anecdotes footballistiques de coupe du Monde.
Buvette sur place. .
Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert La Musicale
L’événement Concert La Musicale Bidache a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Bidache (Pyrénées-Atlantiques)
- Escape Game Château de Gramont Bidache 17 avril 2026
- Escape Game Château de Gramont Bidache 18 avril 2026
- Visite du château de Gramont Bidache 18 avril 2026
- Kermesse des 10 clochers Bidache 18 avril 2026
- Visite du château de Gramont Bidache 22 avril 2026