Informations pratiques

Rivière-sur-Tarn

Cirque Caves d’Entre Deux Monts

Cave d’Entre Deux Monts Rivière-sur-Tarn Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

SOIRÉE CIRQUE aux Caves D’Entre-Deux-Monts

26 juillet à 18h30

Caves D’Entre-Deux-Monts, Fontaneilles, Rivière-sur-Tarn

Une soirée cirque tout public aura lieu le 26 juillet à 18h30 aux Caves D’Entre-Deux-Monts à

Fontaneilles.

On vous présente un spectacle poétique de jonglage et diabolo SEC de la Cie Kommode.

Et puis un numéro de mât chinois et clown Josette s’en mêle“ de la Cie Belly Button.



Un bar sera installé et il est possible de pique-niquer sur place.

tarifs, mode de paiement

participation libre, espèces .

Cave d’Entre Deux Monts Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie +33 6 32 91 74 78 zirkusprojekte@posteo.de

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English :

L’événement Cirque Caves d’Entre Deux Monts Rivière-sur-Tarn a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)