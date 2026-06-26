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Cirque de Noyël de Dimy Marolles-les-Braults

Cirque de Noyël de Dimy Marolles-les-Braults vendredi 27 novembre 2026.

Ville
72260 Marolles-les-Braults
Département
Sarthe
Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Tarif
13 13 21

Marolles-les-Braults

Cirque de Noyël de Dimy

Marolles-les-Braults Sarthe

Tarif : 13 – 13 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27
fin : 2026-12-02

Date(s) :
2026-11-27

Le spectacle le plus familial de l’année
Un spectacle de Noël
1h40 de spectacle familial et convivial, inoubliable avec animaux, trapézistes, clowns, acrobates, magie… Spectacle avec entracte de 20 minutes.
Spectacle présenté sous chapiteau bien chauffé.
Parkings et WC à disposition.   .

Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 33 03 83  dimitri.besnard@yahoo.fr

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English :

The Most Family-Friendly Show of the Year

L’événement Cirque de Noyël de Dimy Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Maine Saosnois

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