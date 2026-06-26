Cirque de Noyël de Dimy Marolles-les-Braults
Cirque de Noyël de Dimy Marolles-les-Braults vendredi 27 novembre 2026.
Marolles-les-Braults
Cirque de Noyël de Dimy
Marolles-les-Braults Sarthe
Tarif : 13 – 13 – 21 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-11-27
Le spectacle le plus familial de l’année
Un spectacle de Noël
1h40 de spectacle familial et convivial, inoubliable avec animaux, trapézistes, clowns, acrobates, magie… Spectacle avec entracte de 20 minutes.
Spectacle présenté sous chapiteau bien chauffé.
Parkings et WC à disposition. .
Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 33 03 83 dimitri.besnard@yahoo.fr
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English :
The Most Family-Friendly Show of the Year
L’événement Cirque de Noyël de Dimy Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Maine Saosnois