Marolles-les-Braults

Cirque de Noyël de Dimy

Marolles-les-Braults Sarthe

Tarif : 13 – 13 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-11-27

Le spectacle le plus familial de l’année

Un spectacle de Noël

1h40 de spectacle familial et convivial, inoubliable avec animaux, trapézistes, clowns, acrobates, magie… Spectacle avec entracte de 20 minutes.

Spectacle présenté sous chapiteau bien chauffé.

Parkings et WC à disposition. .

Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 33 03 83 dimitri.besnard@yahoo.fr

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English :

The Most Family-Friendly Show of the Year

L’événement Cirque de Noyël de Dimy Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Maine Saosnois