Informations pratiques

Marolles-les-Braults

Escapades en Maine Saosnois Conférence sur le climat

Salle communale de Dissé-sous-Ballon Marolles-les-Braults Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09 22:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Comment fonctionne le climat de notre planète ? Quels sont les impacts du réchauffement climatique aujourd’hui ?

Comment fonctionne le climat de notre planète ? Quels sont les impacts du réchauffement climatique aujourd’hui ?

Philippe Gombert, géologue à la retraite, vous propose une conférence accessible et passionnante pour mieux comprendre ces grands enjeux environnementaux.

Participation libre au chapeau

À 20h30 .

Salle communale de Dissé-sous-Ballon Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

How does our planet’s climate work? What are the impacts of global warming today?

L’événement Escapades en Maine Saosnois Conférence sur le climat Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Maine Saosnois