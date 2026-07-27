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Escapades en Maine Saosnois Conférence sur le climat Marolles-les-Braults

vendredi 9 octobre 2026 · Marolles-les-Braults

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Salle communale de Dissé-sous-Ballon
Ville
72260 Marolles-les-Braults
Département
Sarthe
Tarif

Marolles-les-Braults

Escapades en Maine Saosnois Conférence sur le climat

Salle communale de Dissé-sous-Ballon Marolles-les-Braults Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09 22:00:00

Date(s) :
2026-10-09

Comment fonctionne le climat de notre planète ? Quels sont les impacts du réchauffement climatique aujourd’hui ?
Comment fonctionne le climat de notre planète ? Quels sont les impacts du réchauffement climatique aujourd’hui ?

Philippe Gombert, géologue à la retraite, vous propose une conférence accessible et passionnante pour mieux comprendre ces grands enjeux environnementaux.

Participation libre au chapeau
À 20h30   .

Salle communale de Dissé-sous-Ballon Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63  contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

How does our planet’s climate work? What are the impacts of global warming today?

L’événement Escapades en Maine Saosnois Conférence sur le climat Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Maine Saosnois

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