Escapades en Maine Saosnois Conférence sur le climat Marolles-les-Braults
vendredi 9 octobre 2026 · Marolles-les-Braults
Informations pratiques
Marolles-les-Braults
Escapades en Maine Saosnois Conférence sur le climat
Salle communale de Dissé-sous-Ballon Marolles-les-Braults Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09 22:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Comment fonctionne le climat de notre planète ? Quels sont les impacts du réchauffement climatique aujourd’hui ?
Comment fonctionne le climat de notre planète ? Quels sont les impacts du réchauffement climatique aujourd’hui ?
Philippe Gombert, géologue à la retraite, vous propose une conférence accessible et passionnante pour mieux comprendre ces grands enjeux environnementaux.
Participation libre au chapeau
À 20h30 .
Salle communale de Dissé-sous-Ballon Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
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English :
How does our planet’s climate work? What are the impacts of global warming today?
L’événement Escapades en Maine Saosnois Conférence sur le climat Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Maine Saosnois