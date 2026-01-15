Cirque Dhal La Tour du Moulin Saint-Clément

dimanche 2 août 2026 · La Tour du Moulin · Saint-Clément

Informations pratiques

Saint-Clément

Cirque Dhal

La Tour du Moulin 9, rue du moulin Saint-Clément Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-02 15:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Evelyne Neyme & Bernard Dhal exposent des maquettes détaillées et animées des grands cirques de l’Europe avec tous les détails sur échelle et des posters des cirques.

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La Tour du Moulin 9, rue du moulin Saint-Clément 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 14 91 27 leo.vanhengel@orange.fr

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English :

Evelyne Neyme & Bernard Dhal are exhibiting detailed, animated models of Europe’s major circuses, complete with all the details to scale, as well as circus posters.

L’événement Cirque Dhal Saint-Clément a été mis à jour le 2026-07-09 par Vichy Destinations