Cirque Dhal La Tour du Moulin Saint-Clément
dimanche 2 août 2026 · La Tour du Moulin · Saint-Clément
Informations pratiques
Saint-Clément
Cirque Dhal
La Tour du Moulin 9, rue du moulin Saint-Clément Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-02 15:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Evelyne Neyme & Bernard Dhal exposent des maquettes détaillées et animées des grands cirques de l’Europe avec tous les détails sur échelle et des posters des cirques.
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La Tour du Moulin 9, rue du moulin Saint-Clément 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 14 91 27 leo.vanhengel@orange.fr
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English :
Evelyne Neyme & Bernard Dhal are exhibiting detailed, animated models of Europe’s major circuses, complete with all the details to scale, as well as circus posters.
L’événement Cirque Dhal Saint-Clément a été mis à jour le 2026-07-09 par Vichy Destinations
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