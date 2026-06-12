Concert Garçon, la Note ! Pierrot Soleil Rue des Fondrières Saint-Clément lundi 17 août 2026.

Saint-Clément

Concert Garçon, la Note ! Pierrot Soleil

Rue des Fondrières L’Ardoise Saint-Clément Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 21:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Concert Garçon, la Note ! Pierrot Soleil, pop folk rock .

Rue des Fondrières L’Ardoise Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 66 61 16

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English : Concert Garçon, la Note ! Pierrot Soleil

L’événement Concert Garçon, la Note ! Pierrot Soleil Saint-Clément a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)